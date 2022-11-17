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17:54, 17 ноября 2022Спорт

Бывший капитан МЮ назвал опасность сохранения Роналду в клубе

Экс-капитан МЮ Нэвилл заявил, что Роналду раскритиковал клуб, потому что сам захотел уйти
Гари Невилл

Гари Невилл. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл назвал опасность сохранения португальского форварда Криштиану Роналду в клубе. Его слова приводит Sky Sports.

«Они знают, что должны расторгнуть контракт с Криштиану — иначе они создадут прецедент, после которого любой игрок сможет критиковать их в будущем», — заявил Нэвилл. Он также признался, что во многом согласен со словами Роналду.

Экс-футболист предположил, что португалец раскритиковал МЮ, потому что сам захотел уйти из команды. «Он знал, что это приведет к громким заголовкам и концу его карьеры в "Манчестер Юнайтед"», — отметил Нэвилл.

14 ноября Роналду обвинил английский клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. После этого в команде задумались о разрыве контракта с игроком.

Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Ксения Курашкина
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