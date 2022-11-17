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17:45, 17 ноября 2022Мир

США призвали Украину быть осторожными с заявлениями после ЧП в Польше

Салливан призвал Зеленского быть осторожнее с заявлениями после ЧП в Польше

Фото: Omar Marques / Getty Images

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Киев осторожнее комментировать ЧП в Польше после того, как украинский лидер Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что примерно через час после того, как стало известно о происшествии, Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что российские ракеты попали по Польше.

«Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после данных заявлений и призвал чиновников осторожнее относиться к тому, что они говорят о ЧП», — сообщили источники телеканала, отметив, что глава Белого дома Джон Байден тогда не связывался с Зеленским, несмотря на просьбы Киева организовать телефонный разговор.

Данный эпизод создал трещину в прочности союза Запада и Украины, заключили журналисты.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека. Байден назвал случившееся в Польше результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Зеленский же долгое время отвергал подобные доводы, однако впоследствии допустил, что Киев «не знает на 100 процентов», что именно произошло.

Американский политический обозреватель Такер Карлсон предложил отказаться от поддержки Украины из-за лжи Зеленского.

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Варвара Кошечкина
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