Россия обжалует приостановку членства в Международном паралимпийском комитете

Россия подаст апелляцию на приостановку членства в Международном паралимпийском комитете

Паралимпийский комитет России (ПКР) обжалует приостановку членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы готовы подавать документы на апелляцию, основания у нас хорошие. Понятно, что особого оптимизма мы не питаем», — заявил президент ПКР Павел Рожков. Он добавил, что, если апелляцию не удовлетворят, российская сторона может обратиться в суды Германии, где находится штаб-квартира МПК.

16 ноября МПК приостановил членство России и Белоруссии. Уточнялось, что за это предложение проголосовали 64 члена организации, против — 39, еще 16 стран воздержались. В России это решение назвали незаконным.

3 марта МПК отказался допустить российских спортсменов к соревнованиям на Играх 2022 года. Изначально отечественным спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили. Глава организации Эндрю Парсонс объяснил это позицией других национальных комитетов, которые выступили против участия сборной России в Паралимпиаде.