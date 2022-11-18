Россия отвергла утверждения о продлении зерновой сделки под давлением

Посольство в США заявило, что Россия продлила зерновую сделку не из-за внешнего давления

Посольство России в США отвергло утверждения о том, что Москва приняла решение о продлении зерновой сделки под давлением. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram.

«Даже в условиях введенных против нашей страны нелегитимных санкций Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки», — заявили дипломаты. Они выразили надежду на то, что все участники сделки продолжат выполнять ее условия.

«Исходим из того, что полученные от западных партнеров и ООН заверения обеспечат нормализацию деятельности наших агрокомпаний не только «на бумаге», но и «на деле», — отметили в посольстве, добавив, что от этого выиграли бы, в первую очередь, нуждающиеся государства.

Ранее МИД России подтвердил, что зерновая сделка была автоматически продлена на 120 дней. Там отметили, что все вопросы, связанные со снятием ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, должны быть решены за этот срок.