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07:37, 18 ноября 2022Мир

Россия отвергла утверждения о продлении зерновой сделки под давлением

Посольство в США заявило, что Россия продлила зерновую сделку не из-за внешнего давления
СюжетСанкции против России:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Посольство России в США отвергло утверждения о том, что Москва приняла решение о продлении зерновой сделки под давлением. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram.

«Даже в условиях введенных против нашей страны нелегитимных санкций Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки», — заявили дипломаты. Они выразили надежду на то, что все участники сделки продолжат выполнять ее условия.

«Исходим из того, что полученные от западных партнеров и ООН заверения обеспечат нормализацию деятельности наших агрокомпаний не только «на бумаге», но и «на деле», — отметили в посольстве, добавив, что от этого выиграли бы, в первую очередь, нуждающиеся государства.

Ранее МИД России подтвердил, что зерновая сделка была автоматически продлена на 120 дней. Там отметили, что все вопросы, связанные со снятием ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, должны быть решены за этот срок.

Марина Совина
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