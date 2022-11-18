Военный эксперт раскрыл главный страх Зеленского из-за ЧП с ракетами в Польше

Военный эксперт Стаун: Зеленский обвинил Россию в ЧП с ракетами в Польше, боясь Запада

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в инциденте с ракетами в Польше из-за страха лишиться поддержки Запада. Такое мнение в беседе с телеканалом TV2 выразил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун.

Эксперт отметил, что своими высказываниями Зеленский подверг риску мировое доверие к нему. «Наверное, в будущем к заявлениям украинского президента следует подходить осмотрительнее — по крайней мере, до тех пор, пока не будут установлены факты. Я считаю, что на сей раз Запад все сделал правильно», — сказал Стаун.

Украинское руководство, считает эксперт, обеспокоено тем, что Запад может прекратить оказывать помощь Киеву. Таким образом, на обвинения в адрес России Зеленского вынудил страх остаться без политической и материальной поддержки западных стран. При этом Стаун уверен, что в результате Запад все же разберется в заявлениях украинского лидера.

Ранее США призвали Евросоюз осторожнее высказываться о причинах ракетного инцидента в Польше и воздержаться от категоричных заявлений.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув вблизи границы с Украиной. Погибли два человека. Позднее президент США Джо Байден пояснил, что взрывы в Польше стали результатом падения ракет украинской ПВО.