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23:24, 19 ноября 2022Спорт

Стало известно условие для ускоренного рассмотрения дела Валиевой в CAS

Юрист заявила, что для ускоренного рассмотрения дела Валиевой нужно согласие фигуристки
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Phil Noble / Reuters

Стало известно условие для ускоренного рассмотрения дела о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Слова юриста Анны Анцелиович приводит РИА Новости.

«CAS прислушивается ко всем сторонам процесса. Но для того, чтобы запустить процедуру ускоренного рассмотрения дела, нужно согласие всех. Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и самой спортсменки», — заявила специалист. Анцелиович подчеркнула, что если кто-то из них будет против, тогда процесс пройдет в обычном режиме. Также она добавила, что CAS может не дать затягивать процесс бесконечно.

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14 ноября WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения. Также в организации потребовали аннулировать результаты фигуристки начиная с 25 декабря 2021 года и лишить ее всех медалей и призовых. В РУСАДА отказались комментировать ситуацию.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

15 января 2022 года Валиева стала чемпионкой Европы. Ранее, 25 декабря 2021-го, фигуристка выиграла чемпионат России.

Дарья Коршунова
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