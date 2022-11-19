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07:31, 19 ноября 2022Интернет и СМИ

В США заявили о публичной ссоре Зеленского с Западом

NYT: разные позиции по ракетному инциденту в Польше привели к ссоре Зеленского с Западом
СюжетМинобороны:

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, заявил обозреватель Карли Олсон в своей статье для The New York Times (NYT).

Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон

Карли Олсонобозреватель The New York Times

По его словам, украинский лидер продолжает настаивать на непричастности страны к случившемуся, что расходится с заявлениями Соединенных Штатов и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО.

Позиция Зеленского

Ранее Зеленский отреагировал на падение ракет на польскую территорию словами, что ракеты были российского происхождения.

Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше

Владимир Зеленский президент Украины

Он предупредил, чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех. Зеленский также обратился гражданам Польши и заявил, что Украина готова их поддержать, ведь «свободных людей террор не сломает».

Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы остановить ее!

Владимир Зеленский президент Украины

Инцидент в Польше украинский лидер назвал существенной эскалацией и заявил, что надо действовать.

«Мы не знаем всего на 100 процентов»

Позднее Зеленский изменил мнение о ЧП, отметив, что не знает о случившемся «на 100 процентов».

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100 процентов, я думаю, что мир тоже не знает на 100 процентов. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — заявил политик.

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат допустил, что в Польше могли упасть обломки ракет Вооруженных сил Украины. Он заявил, что во время атаки России на украинскую инфраструктуру «было выпущено так много ракет как Россией, так и Украиной, что осколки ракет, поразившие Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения».

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Байдена не убедили доводы Киева

После выступления Зеленского президент США Джо Байден заявил, что отрицание причастности Украины к падению ракет в Польше не являются достаточным аргументом. Своей позицией он поделился Белом доме по возвращении из поездки в Азию на саммит G20.

Это не доказательство

Джо Байден президент США

Позднее Байден заявил, что инцидент в Польше стал результатом работы украинской ПВО.

Аналогичное мнение высказал и польский президент Анджей Дуда. Он признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. При этом, по словам президента, есть много признаков того, что это была ракета украинской ПВО.

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Падение ракет

Информация о том, что на территории Польши упали ракеты, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека.

Официальный Киев обвинил в атаке Москву до уточнения обстоятельств. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

При этом МИД Польши вызвал посла России в связи с инцидентом в районе польской деревни Пшеводув близ границы с Украиной. «Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений», — указали в МИД.

Марина Совина
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