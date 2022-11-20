Назван стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном

Захарян и Джикия вошли в стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с Таджикистаном. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Место в воротах займет 35-летний Антон Шунин, в защите сыграют Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Георгий Джикия и Александр Сильянов. В полузащите выйдут Арсен Захарян, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Андрей Мостовой. На острие атаки сыграет Александр Соболев.

Команду на поле с капитанской повязкой выведет Георгий Джикия. Игра состоится в Ташкенте и начнется в 15:00 по московскому времени.

17 ноября российские футболисты сыграли с Таджикистаном. Встреча прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0.