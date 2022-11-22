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16:00, 22 ноября 2022Наука и техника

Microsoft предложила оставить Call of Duty на PlayStation

NYT: Microsoft предложила оставить серию Call of Duty на PlayStation на 10 лет

Фото: kabita Darlami / Unsplash

Microsoft предложила Sony заключить контракт, касающийся выпуска игр серии Call of Duty на PlayStation. Об этом сообщает The New York Times.

По информации журналистов NYT, 11 ноября представители Microsoft предложили Sony новый контракт, чтобы оставить игры линейки Call of Duty на консолях PS. Американская корпорация была готова договориться выпускать тайтлы серии в течение 10 лет.

Авторы отметили, что ранее Microsoft предлагала своему конкуренту контракт сроком на три года, однако его условия не устроили Sony. Журналисты подчеркнули, что игры Call of Duty разрабатывает Activision, о покупке которой в январе 2022 года заявили в Microsoft. Японская компания выступила против сделки, полагая, что американская корпорация получит явное преимущество на рынке видеоигр.

В разговоре с журналистами глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что «поддержание и развитие существующего бизнеса Call of Duty занимает центральное место в сделке о покупке Activision Blizzard». Авторы NYT попросили Sony прокомментировать сообщения о контракте на 10 лет, однако в компании не дали оперативного ответа.

В начале ноября глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что игры Call of Duty будут и дальше доступны на платформе PlayStation. «Мы не забираем Call of Duty с PlayStation. Это не наша цель», — заявил Спенсер.

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Андрей Ставицкий
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