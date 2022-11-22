Макгрегор заявил о невыполнении Нурмагомедовым плана отца

Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов не выполнил план отца Абдулманапа

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о невыполнении бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым плана отца Абдулманапа. Его слова приводятся в Twitter MMA Fighting.

Спортсмен посчитал, что соперник сбежал, завершив карьеру. Он обратил внимание на то, что сам продолжает драться и готов к бою-реваншу. «Но твой страх поражения означает, что ты уже проиграл. Убегай сколько захочешь. Мы все проигрываем в конце. Смерть забирает всех. Я ничего не боюсь, кроме Бога», — заявил Макгрегор.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Он не выходил в октагон с лета 2021 года, когда в схватке с американцем Дастином Порье получил перелом ноги, проиграв техническим нокаутом. В профессиональной карьере ирландец провел 28 боев, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений, одно из которых — от Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов умер в июле 2020 года. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.