Появились кадры с места обстрела ВСУ госпиталя в российском приграничном регионе
В сети появились фотографии с места обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) госпиталя «Ветеранов войн» в городе Шебекине Белгородской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.
На фото видно воронку в земле, образовавшуюся после удара снаряда, а также его осколки, разбросанные по территории госпиталя.
Об очередном обстреле белгородского города Шебекина со стороны Украины стало известно днем 22 ноября. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате погибла одна женщина, которая скончалась в машине скорой помощи. Основной удар ВСУ пришелся на территорию госпиталя «Ветеранов войн», где проходят лечение пожилые россияне.
Кроме того, Гладков сообщил о гибели супружеской пары из Белгородской области при подрыве на боеприпасе неустановленного образца. По информации Telegram-канала SHOT, россияне на снаряд на своем автомобиле.
20 ноября ВСУ также нанесли удар по белгородскому селу Нижний Ольшанец. В результате обстрела пострадала местная жительница, заявил Гладков. По его словам, россиянку нашли с осколочными ранениями нижних конечностей.