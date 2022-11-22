Появились кадры с места обстрела ВСУ госпиталя в российском приграничном регионе

SHOT опубликовал кадры с места обстрела ВСУ госпиталя в Шебекино Белгородской области

В сети появились фотографии с места обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) госпиталя «Ветеранов войн» в городе Шебекине Белгородской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На фото видно воронку в земле, образовавшуюся после удара снаряда, а также его осколки, разбросанные по территории госпиталя.

Об очередном обстреле белгородского города Шебекина со стороны Украины стало известно днем 22 ноября. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате погибла одна женщина, которая скончалась в машине скорой помощи. Основной удар ВСУ пришелся на территорию госпиталя «Ветеранов войн», где проходят лечение пожилые россияне.

Кроме того, Гладков сообщил о гибели супружеской пары из Белгородской области при подрыве на боеприпасе неустановленного образца. По информации Telegram-канала SHOT, россияне на снаряд на своем автомобиле.

20 ноября ВСУ также нанесли удар по белгородскому селу Нижний Ольшанец. В результате обстрела пострадала местная жительница, заявил Гладков. По его словам, россиянку нашли с осколочными ранениями нижних конечностей.