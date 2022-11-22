Стали известны условия возможного перехода Роналду в «Челси»
Стали известны подробности возможного перехода португальского форварда Криштиану Роналду в «Челси». Об этом в Twitter сообщает журналист CBS Бен Джейкобс.
По информации корреспондента, наиболее привлекательный для клуба вариант — бесплатный трансфер и заключение контракта на условиях пониженной зарплаты. Переход Роналду в «Челси» состоится только после одобрения главного тренера Грэма Поттера. Уточняется, что специалист сомневается в необходимости этого подписания, несмотря на заинтересованность в нем совладельца команды Тодда Боули.
Ранее во вторник, 22 ноября, «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с португальцем. Сообщалось, что контракт разорвали по взаимному согласию сторон. 20 ноября появилась информация, что владельцы «Челси» рассматривают возможность подписать нападающего.
14 ноября Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве. Он также заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.
Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год, а затем вернулся в команду в 2021 году. Всего в составе клуба он провел 346 матчей, забил 145 голов, выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Англии.