Стали известны условия возможного перехода Роналду в «Челси»

Трансфер Роналду в «Челси» не состоится без одобрения главного тренера клуба Грэма Поттера

Стали известны подробности возможного перехода португальского форварда Криштиану Роналду в «Челси». Об этом в Twitter сообщает журналист CBS Бен Джейкобс.

По информации корреспондента, наиболее привлекательный для клуба вариант — бесплатный трансфер и заключение контракта на условиях пониженной зарплаты. Переход Роналду в «Челси» состоится только после одобрения главного тренера Грэма Поттера. Уточняется, что специалист сомневается в необходимости этого подписания, несмотря на заинтересованность в нем совладельца команды Тодда Боули.

Ранее во вторник, 22 ноября, «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с португальцем. Сообщалось, что контракт разорвали по взаимному согласию сторон. 20 ноября появилась информация, что владельцы «Челси» рассматривают возможность подписать нападающего.

14 ноября Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве. Он также заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год, а затем вернулся в команду в 2021 году. Всего в составе клуба он провел 346 матчей, забил 145 голов, выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Англии.