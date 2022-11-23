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10:01, 23 ноября 2022Бывший СССР

В МИД России назвали аморальными обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Захарова назвала обыски в Киево-Печерской лавре проявлением аморальности киевской власти

Фото: Служба безпеки України

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре новым проявлением аморальности киевской власти. С таким заявлением она выступила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По ее мнению, подобное мероприятие полностью вписывается в логику действий украинской стороны. «Это еще один элемент, органично вписывающийся в абсолютно аморальные, дикие действия киевского режима», — считает дипломат. Она подчеркнула, что прошедшим обыскам нет ни оправдания, ни объяснения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что обыски в лавре являются очередным звеном в цепи действий Киева против Русской православной церкви (РПЦ). С ней, по словам пресс-секретаря российского президента, Украина давно воюет.

22 ноября стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России.

Позже в спецслужбе пояснили, что на территории монастырского комплекса проводятся «контрразведывательные мероприятия». В ведомстве рассказали, что их целью, в частности, является недопущение использования лавры как ячейки «русского мира», а также проверка помещений Украинской православной церкви на предмет укрывательства диверсантов, иностранцев и хранения оружия.

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Варвара Кошечкина
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