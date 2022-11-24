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18:23, 24 ноября 2022Спорт

Капитан сборной Бельгии осудил акцию немцев с закрытыми ртами на чемпионате мира

Капитан сборной Бельгии Эден Азар осудил акцию Германии с закрытыми ртами на ЧМ-2022
Эден Азар

Эден Азар. Фото: John Sibley / Reuters

Капитан сборной Бельгии по футболу Эден Азар осудил акцию команды Германии с закрытыми ртами на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит RMC Sport.

«А после этого они проиграли. Лучше бы не делали это и победили. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол», — заявил полузащитник. Он подчеркнул, что не собирается участвовать в политических акциях, так как хочет концентрироваться на футболе.

Перед матчем с японцами футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото. Таким образом они хотели обратить внимание общественности на то, что им запретили использовать капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества. Команда проиграла Японии со счетом 1:2.

Сборная Бельгии одержала победу над Канадой в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Анастасия Борисова
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