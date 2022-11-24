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14:03, 24 ноября 2022Спорт

Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после матча ЧМ

Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после матча с Германией на ЧМ в Катаре

Фото: @FIFAcom

Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после матча с Германией на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает Международная федерация футбола (ФИФА) в Twitter.

Игроки также оставили для персонала в подарок несколько оригами в виде бумажных журавлей и записку с благодарностями. Японские болельщики тоже убрали за собой мусор на трибунах.

Ранее хорватский футболист Деян Ловрен высказался об организации чемпионата мира в Катаре. «Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!» — заявил Ловрен.

23 ноября сборная Японии со счетом 2:1 обыграла национальную команду Японии в матче группового этапа турнира. На 33-й минуте немцы вышли вперед после того, как пенальти реализовал полузащитник Илкай Гюндоган. На 75-й минуте счет сравнял хавбек Японии Рицу Доан. На 83-й минуте полузащитник Такума Асано вывел команду вперед.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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