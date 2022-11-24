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16:41, 24 ноября 2022Интернет и СМИ

Депортированный из России блогер Некоглай рассказал о планах

Вернувшийся в Молдавию Некоглай пообещал раскрыть подробности того, что с ним происходило

Кадр: Telegram-канал «Соболев LIVE»

Депортированный из России после пародии на российского военного блогер Некоглай вернулся в Молдавию и пообещал рассказать «много чего» о том, что с ним происходило после задержания. Своими планами блогер поделился в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

«Прилетел сейчас в Молдову и первым делом пойду мыться, бриться, купаться, потому что всего этого у меня там, на зоне, не было», — сказал он. Некоглай поблагодарил подписчиков, которые выступили в его защиту после того, как он был раскритикован другими блогерами. «Вы этих людей поставили на место, (…) я вами очень горжусь», — обратился он к подписчикам, не уточнив, о каких именно блогерах идет речь.

Кроме того, Некоглай пообещал рассказать подробности о том, что с ним произошло после задержания. «А по поводу того, что со мной вообще в принципе было, происходило, рассказать есть очень много чего, но все по порядку», — сказал блогер.

Ранее в четверг, 24 ноября, сообщалось, что Некоглая выдворили из России. Блогера посадили на самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово в 07:00 по московскому времени с пересадкой в Армении.

9 ноября Пресненский суд Москвы постановил депортировать Некоглая за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, его оштрафовали на пять тысяч рублей. Он был задержан полицейскими 9 ноября после того, как опубликовал в TikTok пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты.

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Денис Савосин
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