Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:25, 24 ноября 2022Россия

Москалькова отреагировала на обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Москалькова назвала нарушением прав прихожан УПЦ обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре и в других храмах Украинской православной церкви (УПЦ) являются нарушением прав священнослужителей и прихожан. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Цель этой беззаконной акции — окончательно выдавить УПЦ Московского Патриархата из конфессионального мира Украины и, тем самым, окончательно разорвать связь верующих со своей материнской Церковью, разрушить, наверное, последние духовные скрепы между когда-то братскими народами», — считает омбудсмен.

По ее мнению, Украина своими действиями снова показала, что всемирно признанные международные бумаги для нее не имеют значения. В частности, она проигнорировала 18-ю статью из Всеобщей Декларации прав человека, которая гласит, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право, в частности, дает человеку свободу менять религию.

22 ноября СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России. В спецслужбе впоследствии пояснили, что на территории монастырского комплекса проводятся «контрразведывательные мероприятия». В ведомстве рассказали, что их целью, в частности, является недопущение использования лавры как ячейки «русского мира», а также проверка помещений Украинской православной церкви на предмет укрывательства диверсантов, иностранцев и хранения оружия.

В Кремле назвали действия СБУ очередным звеном в цепи действий Киева против Русской православной церкви. В свою очередь, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда счел, что обыски в Киево-Печерской лавре выглядят акцией устрашения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российский дипломат отреагировал на выходку украинского коллеги
Москалькова отреагировала на обыски СБУ в Киево-Печерской лавре
Зарезавшего брата во время ссоры россиянина осудили на восемь лет колонии
Самолет экстренно сел в Приамурье из-за плохого самочувствия пассажира
Раскрыты доходы детских парков развлечений в торговых центрах
Кличко рассказал о ситуации с электричеством в Киеве
Москве предрекли антирекорд по количеству новых ТЦ
Блогерша два месяца не брила ноги и показала эпиляцию самодельным средством
Большая часть погранпереходов между Украиной и Молдавией перестала работать
Овечкин забросил 790-ю шайбу в НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.