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13:31, 24 ноября 2022Мир

Украина опровергла утверждения США о поставках северокорейского оружия в Россию

Зампред Верховной рады Украины Корниенко развенчал слухи о поставках оружия КНДР в Россию
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Украина не имеет доказательств поставок оружия и боеприпасов Северной Кореей в Россию для их использования в ходе специальной военной операции, заявил заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко. Его цитирует корейское агентство Yonhap.

«Мы сбили множество иранских дронов, по их частям определили, что они произведены в Иране. Но у нас нет подобных доказательств в случае с КНДР», — сказал Корниенко.

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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства обвинений Москвы в том, что она якобы закупает оружие у Ирана и Северной Кореи.

До этого США пригрозили КНДР новыми санкциями за поставки оружия России. Вашингтон обвинил Пхеньян в тайных поставках России артиллерийских снарядов и попытке скрыть эти действия. При этом в Северной Корее отвергли обвинения американской стороны и назвали их попыткой США запятнать имидж КНДР.

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Глеб Бажуткин
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