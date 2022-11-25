Пережившие блэкаут 2015 года крымчане оценили отключение света на Украине

Крымский политолог Петров оценил блэкаут на Украине словами «до боли знакомо»

Крымский политолог Вадим Петров заявил, что сегодняшний блэкаут на Украине до боли знаком всем жителям Крыма. В разговоре с «Лентой.ру» он описал отношение крымчан к отключению электроэнергии на Украине.

Ранее появилась информация, что примерно половина населения Киева остается без электричества. Ранее энергопоставляющая компания YASNO передавала сообщения об экстренных отключениях света в украинской столице, инициированных «Укрэнерго». Также под ограничение энергоснабжения попала Одесса.

То, что происходит сейчас на Украине, в частности в Киеве, крымчанам до боли знакомо Вадим Петров крымский политолог

«В 2015 году мы на практике прошли через это испытание, которое было связано с фактически полным отключением электроэнергии на достаточно длительный период времени», — напомнил Петров.

Крымчанин отметил, что в 2015 году практически весь малый, средний бизнес и промышленные предприятия были вынуждены использовать дополнительные источники энергии, в частности, генераторы.

«В Симферополе они стояли возле каждого кафе, возле каждого мало-мальски крупного магазина. Дополнительные источники электроэнергии были перевезены в учебные заведения, больницы, детские сады, хотя в общем-то использовалась любая возможность, чтобы подключить их к более-менее стабильным источникам», — рассказал он.

Другой крымчанин, житель Севастополя Вадим, рассказал «Ленте.ру», что администрация Украины в 2015 году наказывала полуостров за право выбора.

«То решение было киевских властей, не украинцев. Но при их молчаливом согласии. Все прекрасно понимали, какие лишения нас постигли. По сути, они наказывали нас за право свободного выбора нашего будущего. Мы все испытания прошли с достоинством. Пусть теперь они проявят свое достоинство», — заявил он.

Почему блэкаут на Украине?

Утром 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить стране дополнительный газ и дизельное топливо для генераторов, чтобы компенсировать нехватку электричества в стране.

Днем ранее глава государства охарактеризовал обстановку в энергетике как сложную. По его словам, практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением после ракетных обстрелов критической инфраструктуры.

24 ноября в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харьковской области и в Кривом Роге.

Почему был блэкаут в Крыму?

22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен из-за подрыва опор линий электропередачи, идущих с Украины. В Крыму и Севастополе были введены режим ЧС и графики аварийных отключений электричества. Для улучшения ситуации был произведен запуск энергомоста из Краснодарского края, который полностью заработал в мае 2016 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.