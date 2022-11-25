Сексолог подсказала правильный способ реагировать на измену

Сексолог Путинцева посоветовала принимать решения, когда эмоции после измены утихнут

Принимать решение о продолжении или прекращении отношений после измены следует, только когда эмоции уже утихнут, посоветовала психолог-сексолог Каролина Путинцева. Она назвала способы правильно реагировать на предательство близкого человека в своем Telegram-канале.

Прежде чем обвинять партнера в измене, нужно определить для себя, что это такое, отметила Путинцева. По ее словам, для одного это секс близкого человека с кем-то посторонним, для второго — медленный танец с коллегой на корпоративе, а для третьего изменой покажется общение в социальных сетях.

Сексолог посоветовала не принимать поспешных решений, а задать себе вопрос: «Что я буду делать, если найду факт подтверждения измены?» Ответ на него подскажет дальнейшие шаги.

Часто те, кто следит, контролирует действия партнера, на подсознательном уровне ищут факт неверности Каролина Путинцева психолог-сексолог

Если же стало известно, что партнер изменил, то первым делом следует оценить источник этой информации. Одно дело, когда человек лично застает партнера на месте «преступления», другое — когда об этом рассказывают посторонние. По словам Путинцевой, всегда нужно помнить, что другие люди могут иметь корыстные цели.

Затем следует дать себе время пережить эмоции, которые захлестнут с головой: отрицание, гнев, обиду. На это может понадобиться время, добавила психолог-сексолог. Она также посоветовала обратиться за помощью к близкому человеку, который сможет выслушать, не давая никаких оценок. Если такого рядом нет, есть смысл пообщаться со специалистом.

Не стоит себя винить в том, что вам изменили. Ответственность всегда на том, кто изменил Каролина Путинцева психолог-сексолог

Причин для измены может быть множество — от разницы в возрасте до различных сексуальных предпочтений. Возможно, именно после измены у партнеров появится возможность впервые откровенно обсудить, чего каждому не хватает в отношениях, подчеркнула психолог-сексолог.

«И только после того, как эмоции утихли, а партнер высказался, можно принимать решение, — подвела итог Путинцева. — Уходить или остаться, решать только вам».

Ранее Каролина Путинцева рассказала, как часто люди сталкиваются с изменами. Она отметила, что для большей части тех, кто узнал о неверности партнера, этот факт не является причиной для разрыва отношений.