Брат Нурмагомедова оценил запрет на российский флаг в Bellator

Усман Нурмагомедов заявил, что выступления без российского флага не играют большой разницы

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, оценил запрет на российский флаг в Bellator. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Они могут ставить, могут не ставить российские флаги. Это, возможно, их расстраивает, что пояса летят в Россию. А так факт, что пояса в России, ставят они флаги или нет», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что выступления без флага не играют большой разницы.

19 ноября Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе. Он является непобежденным бойцом. В активе спортсмена серия из 13 побед.

18 апреля российский боец Вадим Немков рассказал, почему организаторы турнира Bellator 277 отказались от использования флага его страны. Отсутствие триколора спортсмен объяснил нежеланием нагнетать обстановку.

