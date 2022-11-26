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09:11, 26 ноября 2022Россия

В России предрекли крах энергосистемы Украины

Экс-замглавы МЧС России Фалеев заявил, что ракетные удары обрушат энергосистему Украины
Михаил Фалеев

Михаил Фалеев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев заявил, что массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины могут повлечь за собой каскадное обрушение энергетической системы страны, сообщает РИА Новости.

Крах энергосистемы

Экс-замглавы российского МЧС предрек крах энергосистемы Украины и подчеркнул, что в результате развития каскадных процессов в этой сфере может наступить «полный паралич в системе военного управления».

Она [энергетическая система] давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой систем

Михаил Фалеевэкс-замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники

Фалеев добавил, что энергосистему Украины строили и модернизировали в советское время, чем объясняется ее региональная закольцованность, ремонтопригодность и универсальные агрегатные элементы. «Это положительные факторы с точки зрения устойчивости работы этой системы», — заключил он.

Ситуация на Украине

25 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о восстановлении целостности энергосистемы страны. Он сообщил, что она «снова интегрирована и соединена с энергосистемой Евросоюза, как и раньше». «Единственное, что после последней атаки мы временно потеряли очень большое количество энергогенераций — тепловой, гидрогенерации и атомной генерации», — отметил он.

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24 ноября в нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу, а накануне, 23 ноября, Минэнерго Украины заявило, что большая часть регионов страны осталась без электричества после ракетных ударов России. В ведомстве уточнили, что обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. «Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение», — отметили там.

Кроме того, все АЭС и большинство ГЭС и ТЭС, расположенных на территории Украины, прекратили подачу электроэнергии.

Позиция Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что почти все регионы страны по-прежнему испытывают серьезные проблемы с электроснабжением. Сложившуюся ситуацию он назвал сложной. По словам главы государства, каждый час питание получают «новые и новые потребители».

Ключевая задача сегодняшнего дня, как и других на этой неделе, — энергетика. На этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что подача света восстановлена по всей стране, преимущественно на объектах критической гражданской инфраструктуры, включая водоканалы и другие объекты. «Сейчас идет уже следующий этап: мы подключаем электричество бытовым потребителям, людям», — отметил он.

6миллионов абонентов

на Украине лишены электроэнергии

В свою очередь генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко сообщил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30 процентов. По его словам, электроэнергию в домах города включают на три-четыре часа с перерывом на восемь часов. Фоменко добавил, что в Киевской области сформировалась «более критичная» ситуация.

Спецоперация России на Украине

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 28 октября он доложил Путину о завершении мобилизации.

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Марина Совина
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