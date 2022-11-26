В России предрекли крах энергосистемы Украины
Бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев заявил, что массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины могут повлечь за собой каскадное обрушение энергетической системы страны, сообщает РИА Новости.
Крах энергосистемы
Экс-замглавы российского МЧС предрек крах энергосистемы Украины и подчеркнул, что в результате развития каскадных процессов в этой сфере может наступить «полный паралич в системе военного управления».
Она [энергетическая система] давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой систем
Фалеев добавил, что энергосистему Украины строили и модернизировали в советское время, чем объясняется ее региональная закольцованность, ремонтопригодность и универсальные агрегатные элементы. «Это положительные факторы с точки зрения устойчивости работы этой системы», — заключил он.
Ситуация на Украине
25 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о восстановлении целостности энергосистемы страны. Он сообщил, что она «снова интегрирована и соединена с энергосистемой Евросоюза, как и раньше». «Единственное, что после последней атаки мы временно потеряли очень большое количество энергогенераций — тепловой, гидрогенерации и атомной генерации», — отметил он.
24 ноября в нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу, а накануне, 23 ноября, Минэнерго Украины заявило, что большая часть регионов страны осталась без электричества после ракетных ударов России. В ведомстве уточнили, что обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. «Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение», — отметили там.
Кроме того, все АЭС и большинство ГЭС и ТЭС, расположенных на территории Украины, прекратили подачу электроэнергии.
Позиция Киева
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что почти все регионы страны по-прежнему испытывают серьезные проблемы с электроснабжением. Сложившуюся ситуацию он назвал сложной. По словам главы государства, каждый час питание получают «новые и новые потребители».
Ключевая задача сегодняшнего дня, как и других на этой неделе, — энергетика. На этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве
Замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что подача света восстановлена по всей стране, преимущественно на объектах критической гражданской инфраструктуры, включая водоканалы и другие объекты. «Сейчас идет уже следующий этап: мы подключаем электричество бытовым потребителям, людям», — отметил он.
на Украине лишены электроэнергии
В свою очередь генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко сообщил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30 процентов. По его словам, электроэнергию в домах города включают на три-четыре часа с перерывом на восемь часов. Фоменко добавил, что в Киевской области сформировалась «более критичная» ситуация.
Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 28 октября он доложил Путину о завершении мобилизации.