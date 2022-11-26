Поляков возмутили слова главы МИД Украины о ракетном инциденте

Читателей DoRzeczy возмутили слова главы МИД Украины Кулебы о ракетном инциденте в Польше

Читателей издания DoRzeczy возмутили слова главы МИД Украины Дмитрий Кулебы о ракетном инциденте в Польше, свое мнение они выразили в комментариях в Twitter.

Поляки не поверили заявлению дипломата о том, что ракеты, упавшие в Пшеводуве, не были украинскими.

«Они тайно извинились. И [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий пойдет туда на коленях, чтобы выслушать дальнейшие требования и поздравить их с новым заместителем министра внутренних дел», — написал комментатор с никнеймом @PifPavka, имея в виду назначение на эту должность бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

«Какое странное извинение», — сказал @lukasz_nd. Его поддержал @ZimnickiKacper. «А когда польские прокуроры допросят личный состав систем ПВО, из которых, вероятно, была выпущена эта ракета?», — задался он вопросом.

«Полная чушь, сплошная ложь!» — добавил @Dorota26325423, а @KlimtFourth призвал закрыть границы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев располагает данным, которые подтверждают, что ракета, упавшая в селе в Польше, была не украинской. Он подчеркнул, что республика «очень открыто» участвует в расследовании.

Падение двух ракет в районе польского села Пшеводув, в результате которого погибли два человека, произошло 15 ноября. Президент США Джо Байден назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Такую же версию произошедшего выдвинул глава Польши Анджей Дуда. При этом Украина обвиняла в атаке Россию.

