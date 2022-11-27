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05:05, 27 ноября 2022Спорт

В ФИФА отказались видеть проблему в российском флаге на бутсах игрока Камеруна

NRK: не будет наказывать камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах

Фото: Marko Djurica / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет наказывать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа за то, что он надел бутсы с российским флагом на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом заявил пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти, его слова приводит Норвежская вещательная корпорация (NRK).

Он пояснил, что в организации не видят проблемы в произошедшем. «Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он [Ондуа] вырос в России», — заявил Марти. Представитель ФИФА напомнил, что у футболиста двойное гражданство. «Это всего лишь флаг его страны», — заключил он.

Ранее генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвала нанесение триколора политической акцией, которая воспринимается как поддержка отстраненной сборной. Она обратила внимание на то, что флаги в поддержку ЛГБТ-сообщества запрещены, а российский флаг — нет.

Ондуа в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре вышел на поле в бутсах с флагами Камеруна и России. Встреча завершилась победой европейской команды со счетом 1:0.

Сам футболист объяснил свой поступок уважением к стране, в которой он вырос. Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежные составы московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».

Ксения Назарова
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