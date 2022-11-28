Гана победила Южную Корею на чемпионате мира

Сборная Ганы со счетом 3:2 обыграла Южную Корею на групповом этапе чемпионата мира-2022

Сборная Ганы по футболу обыграла команду Южной Кореи во втором туре чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и завершилась со счетом 3:2. В первом тайме по мячу забили футболисты Ганы Махаммед Салису и Мохаммед Кудус. Во второй половине игры корейцы сравняли счет благодаря дублю Чхо Кю Суна, однако уже через семь минут Кудус снова вывел свою команду вперед.

24 ноября Гана уступила на старте турнира Португалии со счетом 2:3. Южная Корея в этот же день сыграла безголевую ничью с Уругваем.

Следующий матч сборная Ганы проведет 2 декабря с командой Уругвая на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Одновременно прозвучит стартовый свисток в игре Южной Кореи и Португалии на арене «Эль-Джануб».

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.