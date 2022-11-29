В «Баварии» высказались о возможности подписания контракта с Роналду

Генеральный директор «Баварии» Кан исключил возможность подписания контракта с Роналду

Генеральный директор немецкого клуба «Бавария» Оливер Кан исключил возможность подписания контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sky Sports.

«Конечно, нашим долгом было рассмотреть, сможет ли он подойти нам. Но у нас есть четкая командная философия», — рассказал Кан. Он отметил, что в команде восхищены Роналду, однако игрок не соответствует их представлениям.

23 ноября стало известно, что Роналду вновь получил предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср». Обсуждаемые условия по зарплате близки к тем, которые были заявлены ранее, — 242 миллиона евро за два года.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

