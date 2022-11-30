Российский футболист рассказал о ценах на продукты в Испании

Российский футболист «Вильярреала» Антон Ефремов заявил о росте цен на продукты в Испании

Российский защитник из академии «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал о ценах в Испании. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что продукты подорожали на 15-30 процентов. «В магазинах теперь можно оставить большую сумму, поэтому стараемся чаще ходить на рынок, где овощи и фрукты подешевле», — подчеркнул он. Ефремов добавил, что цены на коммунальные услуги не выросли слишком сильно.

Российский защитник подписал контракт с «Вильярреалом» летом 2021 года. Его контракт рассчитан на три года. Ефремов выступает в команде академии испанцев.

8 ноября российский вратарь «Байера» Андрей Лунев заявил о росте цен в Германии. По его словам, для комфортной жизни в стране требуется 150-200 тысяч рублей в месяц.