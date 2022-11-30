Число пострадавших при столкновении трамваев в российском городе выросло

В Новосибирске число пострадавших при столкновении двух трамваев выросло до 15

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Новосибирске выросло до 15. Об этом рассказали РИА Новости в региональном главке МВД.

До этого сообщалось, что в результате ДТП в российском городе пострадали 13 человек, из них двое с тяжелыми травмами. Всех граждан доставили в больницу для тщательного обследования специалистами.

Кроме того, одного из водителей пришлось эвакуировать из салона трамвая. На месте продолжают оставаться сотрудники ДПС, они выясняют обстоятельства ДТП.

О столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска стало известно 30 ноября. Авария произошла на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

До этого автобус, перевозивший сотрудников магазина «Магнит», попал в ДТП под Тулой. По предварительным данным, россиянин уснул за рулем и врезался в припаркованный на обочине автопоезд.