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16:16, 30 ноября 2022Спорт

Майк Тайсон вступился за Месси

Майк Тайсон вступился за Лионеля Месси после угроз мексиканского боксера Сауля Альвареса

Фото: Joe Camporeale / USA Today Sports / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вступился за нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после угроз мексиканского боксера Сауля Альвареса. Его слова приводит Football Tweet в Twitter.

«Некто по имени Канело угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя», — заявил экс-боксер.

Ранее поддержку Месси также выразил бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас.

28 ноября Альварес раскритиковал Месси в соцсетях за видео, на котором аргентинец в раздевалке поставил ногу на брошенную на пол футболку мексиканцев. «Пусть он помолится богу, чтобы я не столкнулся с ним где-нибудь», — сказал боксер.

Сборная Аргентины 27 ноября одержала победу над Мексикой во втором туре чемпионата мира-2022 со счетом 2:0. Первый мяч команды забил Месси. Затем отличился полузащитник Энцо Фернандес.

Тайсон завершил карьеру в 2005 году. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Ксения Курашкина
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