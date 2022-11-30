Майк Тайсон вступился за Месси

Майк Тайсон вступился за Лионеля Месси после угроз мексиканского боксера Сауля Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вступился за нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после угроз мексиканского боксера Сауля Альвареса. Его слова приводит Football Tweet в Twitter.

«Некто по имени Канело угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя», — заявил экс-боксер.

Ранее поддержку Месси также выразил бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас.

28 ноября Альварес раскритиковал Месси в соцсетях за видео, на котором аргентинец в раздевалке поставил ногу на брошенную на пол футболку мексиканцев. «Пусть он помолится богу, чтобы я не столкнулся с ним где-нибудь», — сказал боксер.

Сборная Аргентины 27 ноября одержала победу над Мексикой во втором туре чемпионата мира-2022 со счетом 2:0. Первый мяч команды забил Месси. Затем отличился полузащитник Энцо Фернандес.

Тайсон завершил карьеру в 2005 году. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.