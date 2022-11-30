В Белом доме заявили о помощи Украине в отделении энергосистемы от России

Пресс-секретарь Жан-Пьер: США содействуют отделению энергосистемы Украины от России

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что правительство Соединенных Штатов предпринимают шаги для обеспечения независимости энергосистемы Украины от российских поставок и мощностей. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что США и их союзники намерены продолжать поиск дополнительной поддержки Киеву. «Мы также оказываем содействие в выработке долгосрочных решений в восстановлении и ремонте сетей, помогаем Украине в усилиях в сфере энергетического перехода и создания энергосистемы, отделенной от российской энергии», — указала Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что дефицит электроэнергии на Украине продолжил усугубляться и достиг 30 процентов, что на три процента больше, чем фиксировалось днем ранее. Уточнялось, что такая тенденция обусловлена ухудшением погодных условий.

28 ноября мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал возможные отключения электроэнергии вплоть до весны. Он подчеркнул, что украинские власти стараются восстановить инфраструктуру страны, однако призвал население Киева готовиться к тому, что это может затянуться.