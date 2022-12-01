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17:24, 1 декабря 2022Спорт

Пригрозивший Месси избиением мексиканский боксер Альварес извинился

Боксер Сауль Альварес, пригрозивший Лионелю Месси избиением, принес извинения

Фото: Jorge Gonzalez / Eyepix Group / Globallookpress.com

Чемпион мира по боксу Сауль Альварес, пригрозивший футболисту сборной Аргентины Лионелю Месси избиением за оскорбление Мексики, принес извинения в Twitter.

«В последние несколько дней меня увлекла страсть и любовь, которые я испытываю к своей стране. Я сделал неуместные комментарии», — объяснил высказывания спортсмен. Он извинился не только перед футболистом, но и перед всем народом Аргентины.

28 ноября Альварес заявил, что побьет Месси. Его возмутило видео из раздевалки сборной Аргентины, на котором сидящий на скамейке нападающий поставил ногу на брошенную на пол футболку мексиканцев. Футболист назвал этот инцидент недоразумением.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф мундиаля с первого места в группе C. Мексиканцы, выступавшие в том же квартете, заняли третье место и выбыли из дальнейшей борьбы.

Ксения Курашкина
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