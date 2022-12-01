В «Зените» оценили отстранение футболистов на шесть матчей за массовую драку
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб собирается оспорить отстранение футболистов на шесть игр за массовую драку в матче со «Спартаком». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Медведев также оценил решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не наказывать форварда красно-белых Квинси Промеса, также участвовавшего в драке. «Удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды», — заявил он.
Ранее в четверг, 1 декабря, глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать на шесть матчей трех игроков «Спартака» (Александра Соболева, Шамара Николсона и Александра Селихова) и трех футболистов «Зенита» (Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао). Также он отметил, что судьи не увидели оснований для назначения наказания Промесу.
Драка между командами произошла 27 ноября. В конце основного времени при счете 0:0 на поле вспыхнула потасовка стенка на стенку. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2.