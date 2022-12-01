В «Зените» оценили отстранение футболистов на шесть матчей за массовую драку

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что клуб оспорит отстранение игроков за драку

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб собирается оспорить отстранение футболистов на шесть игр за массовую драку в матче со «Спартаком». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Медведев также оценил решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не наказывать форварда красно-белых Квинси Промеса, также участвовавшего в драке. «Удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды», — заявил он.

Ранее в четверг, 1 декабря, глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать на шесть матчей трех игроков «Спартака» (Александра Соболева, Шамара Николсона и Александра Селихова) и трех футболистов «Зенита» (Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао). Также он отметил, что судьи не увидели оснований для назначения наказания Промесу.

Драка между командами произошла 27 ноября. В конце основного времени при счете 0:0 на поле вспыхнула потасовка стенка на стенку. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2.