В Португалии заявили об оскорблении Роналду со стороны корейского игрока на ЧМ

Тренер Португалии Сантуш заявил, что футболист Южной Кореи оскорбил Роналду во время матча

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш заявил, что игрок из команды Южной Кореи оскорбил форварда португальцев Криштиану Роналду во время матча на чемпионате мира в Катаре. Его слова приводит A Bola.

«Криштиану ответил ему: "Ты действительно очень хочешь, чтобы я ушел поскорее". Пепе даже погнался за корейцем из-за этого», — добавил Сантуш. Он отметил, что Роналду был зол на соперника, уходя с поля, однако позже заверил, что все в порядке.

Ранее в пятницу, 1 декабря, Южная Корея обыграла Португалию со счетом 2:1 и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе H. Роналду был заменен на 65-й минуте встречи. Португальцы, занявшие первую строчку в таблице, обеспечили себе выход в 1/8 турнира еще 29 ноября, после победы над Уругваем.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.