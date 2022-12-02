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21:28, 2 декабря 2022Спорт

В Португалии заявили об оскорблении Роналду со стороны корейского игрока на ЧМ

Тренер Португалии Сантуш заявил, что футболист Южной Кореи оскорбил Роналду во время матча
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш заявил, что игрок из команды Южной Кореи оскорбил форварда португальцев Криштиану Роналду во время матча на чемпионате мира в Катаре. Его слова приводит A Bola.

«Криштиану ответил ему: "Ты действительно очень хочешь, чтобы я ушел поскорее". Пепе даже погнался за корейцем из-за этого», — добавил Сантуш. Он отметил, что Роналду был зол на соперника, уходя с поля, однако позже заверил, что все в порядке.

Ранее в пятницу, 1 декабря, Южная Корея обыграла Португалию со счетом 2:1 и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе H. Роналду был заменен на 65-й минуте встречи. Португальцы, занявшие первую строчку в таблице, обеспечили себе выход в 1/8 турнира еще 29 ноября, после победы над Уругваем.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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