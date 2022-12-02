Россиянку избили за попытку спасти щенка

В Свердловской области инспектора Росприроднадзора избили за попытку спасти щенка

В Свердловской области инспектора Росприроднадзора, работающего на общественных началах в области обращения с животными, избили за попытку спасти щенка. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошел в городе Березовский. За помощью к зоозащитнице обратилась россиянка, которая утверждала, что ее сосед избивает собаку. На место происшествия активистка приехала спустя 10 минут, дверь ей открыл разозленный мужчина.

«Он орал, что собаку сейчас вообще убьет, потому что она порвала ему штанину. После чего закрыл дверь, но через секунду открыл и набросился на меня. Пинком в живот он меня припечатал к стене», — вспоминает инспектор.

По словам женщины, после удара она попыталась сбежать, но обидчик погнался за ней и продолжил избивать. На крики о помощи никто из соседей не отреагировал. При этом в подъезде находилась пенсионерка, сообщившая о побоях щенка. Сосед пытался замахиваться и на нее.

Активистка все же смогла выбежать из подъезда и вызвать полицию, мужчину арестовали. В отделении он заявил, что избил щенка, так как он помочился на пол в детской комнате. После этого щенок якобы укусил его за руку. «Хозяин разозлился, в показаниях написал, что "бил собаку не более пяти минут". За пять минут щенка можно убить 10 раз», — отметила женщина.

В избиении инспектора мужчина сознаваться не стал. Врачи зафиксировали у женщины ушиб грудной клетки, левого бедра, плеча и передней брюшной стенки.

По предположению активистки, россиянин находился в состоянии наркотического опьянения. О состоянии собаки ничего неизвестно, полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае супруги и их дочь напали на владелицу приюта для собак. Женщину избили до обморочного состояния и пытались сломать ей пальцы.