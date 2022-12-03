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11:02, 3 декабря 2022Россия

В России выявили 6669 новых заболевших COVID-19

В России выявили 6669 новых заболевших COVID-19, выздоровели 5132, скончались 59

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За минувшие сутки в России выявили еще 6669 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 611 003. Новые данные передает в субботу, 3 декабря, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

2 декабря количество инфицированных составило 6721, 1 декабря — 6785. 30 ноября в стране было выявлено 6088 зараженных.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 1324. За этот же период 5132 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечился от инфекции 21 014 391 россиянин. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 59 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 392 176 летальных исходов.

Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 20 процентов. В настоящее время преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп. Уже известно, что его выявили в 55 регионах страны. В Элисте, Калмыкия, из-за распространения гриппа и ОРВИ ввели карантин. Он предполагает, в частности, запрет на все массовые мероприятия.

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Варвара Кошечкина
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