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11:01, 4 декабря 2022Россия

В России выявили 6598 новых заболевших COVID-19

В России выявили 6598 новых заболевших COVID-19, выздоровели 4589, скончались 55

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За минувшие сутки в России выявили еще 6598 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 617 601. Новые данные передает в воскресенье, 4 декабря, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

3 декабря было известно о 6669 новых заболевших COVID-19. 2 декабря количество инфицированных составило 6721, 1 декабря — 6785.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 722. За этот же период 4589 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 21 018 980 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 55 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 был зафиксирован всего 392 231 летальный исход.

В середине ноября Роспотребнадзор констатировал, что в 20 регионах России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Подобное явление могло быть связано с появлением новых вариантов инфекции.

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Варвара Кошечкина
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