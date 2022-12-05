Женщины перечислили связанные с пенисом причины для расставания

Женщины признались на Reddit, что бросали мужчин из-за немытых пенисов и тату на члене

Женщины на форуме Reddit признались, что им приходилось бросать мужчин из-за неприличных тату на члене и немытых пенисов. Связанные с мужским детородным органом причины для расставания они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

В значительной части комментариев женщины признаются, что причиной для расставания было невнимание мужчин к личной гигиене.

Он не мыл член. Никому не хочется заниматься оральным сексом и чувствовать такую текстуру

left4alive пользовательница Reddit

Некоторые женщины сделали неприятные открытия о членах своих избранников спустя некоторое время после начала интимных контактов.

Моя сестра однажды бросила парня, с которым встречалась и спала около месяца. Она не смотрела на его член (секс был в темноте). Она знала, что у него там есть татуировка, но не подозревала, что там написано, пока наконец не попробовала сделать ему минет. Сбоку на члене была татуировка «Соска для сучек». Это открытие завершило их отношения codefyre пользовательница Reddit

Чрезмерный размер полового органа также заставлял женщин разрывать отношения с мужчинами.

Однажды встречалась с парнем с мегачленом. Как мы ни старались, мне было больно. Не нравилось ни мне, ни ему, так что решили расстаться

cutiecat79 пользовательница Reddit

Ранее житель Великобритании, пожелавший остаться анонимным, рассказал о негативном влиянии размера пениса на сексуальную жизнь. По словам британца, он постоянно испытывает стресс во время занятий сексом, потому что партнерши жалуются на боль и просят его остановиться.