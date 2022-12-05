В Китае заявили о вреде потолка цен на российскую нефть

Global Times: ЕС от введения потолка цен на российскую нефть пострадает сильнее всех

От введения потолка цен на российскую нефть сильнее всего пострадает Европа, пишет китайское государственное издание Global Times.

Как уточнили журналисты, Россия не почувствует эффект от ограничений, та как может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы. Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн заявил, что ЕС хотят ограничить возможности России экспортировать нефть.

«Европа, вероятно, пострадает гораздо сильнее, чем Россия. Это усилит и без того высокую инфляцию в Европе», — оценил вред потолка цен автор.

В воскресенье, 4 декабря, Евросоюз (ЕС) опубликовал в своем журнале решение о потолке цене на нефть из России в 60 долларов за баррель. В пятницу, 2 декабря, ЕС официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений.

