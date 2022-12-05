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05:06, 5 декабря 2022Из жизни

Бывший жилец пришел за вещами и обнаружил голую секс-рабыню в клетке

WRDW: в США бывший жилец дома пришел за вещами и обнаружил в клетке голую женщину

Фото: Reuters

В штате Джорджия, США, неизвестные избили женщину и закрыли ее в собачьей клетке. Об этом сообщает WRDW.

Клетку, стоявшую внутри мобильного дома, нашел его бывший жилец, который пришел за оставленными вещами. Женщина сидела внутри среди фекалий и была совершенно голой. Мужчина, который оказался в доме, заявил, что сделал ее секс-рабыней в наказание за кражу. Он также упомянул, что к нему уже едут несколько человек, планирующих ее изнасиловать.

Услышав это, бывший жилец вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов окружили дом, вошли внутрь и обнаружили обессилевшую женщину со следами побоев на лице. Пострадавшую доставили в больницу.

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В результате были арестованы пять человек. Им предъявлены обвинения в похищении, противоправном лишении свободы, нападении при отягчающих обстоятельствах и владении оружием во время совершения преступления.

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Алиса Удовик
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