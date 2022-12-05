Названы способы повысить сексуальную активность

Эксперт Николь МакНиколс посоветовала придумывать новые позы для улучшения качества секса

Для улучшения интимной жизни нужно регулярно придумывать новые позы для секса, посоветовала эксперт по отношениям, секс-гуру Николь МакНиколс. Она назвала изданию Psychology Today и другие способы усилить либидо.

МакНиколс заявила, что американцы занимаются сексом как никогда редко. В СМИ даже прозвали это явление сексуальным спадом. По ее словам, существует множество причин для снижения либидо, но есть и много способов, чтобы повысить сексуальную активность.

Эксперт порекомендовала как можно чаще заниматься сексом с одним партнером, чтобы качество интимной близости раз за разом становилось выше. Она отметила, что партнерам стоит не стесняться своих тел и прямо говорить, что им действительно нравится и хочется. «Исследования показывают, что пары, которые практикуют одну новую позу или технику каждый месяц, более довольны личной жизнью, тем те, кто делает это реже», — прокомментировала МакНиколс.

Секс-гуру добавила, что многим детям с ранних лет внушают, что половые органы созданы только для продолжения рода, а секс, мастурбация и удовольствия греховны. Подобными высказываниями у растущего человека подрывают половое влечение, связывая в сознании секс с чувством вины. Зачастую таким людям в зрелом возрасте требуется помощь психологов.

Антидепрессанты для лечения тревожности негативно сказываются на сексуальном влечении. После прекращения их приема уровень либидо восстанавливается в течение четырех месяцев. Но если ситуация сильно беспокоит, стоит обсудить с врачом альтернативные методы избавления от психических проблем Николь МакНиколс эксперт по отношениям

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