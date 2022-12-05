Уходящему из России каналу Disney нашли замену

Семейный развлекательный телеканал «Солнце» заменит Disney в России с 14 декабря

Популярному телеканалу Disney, уходящему из России, нашли замену — вместо него начнет вещать федеральный семейный развлекательный канал «Солнце». Об этом стало известно из пресс-релиза медиахолдинга «Медиа1», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что телеканал «Солнце» будет рассчитан на широкую семейную аудиторию. В сетку вещания войдут мультфильмы, фильмы, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры. Канал начнет работать в России 14 декабря.

«"Солнце" — это не просто кнопка на телевизионном пульте, это будущий член семьи, который найдет общий язык как с детьми, так и с родителями», — говорится в пресс-релизе. Представители нового канала пообещали, что на нем будет в равной степени представлен как российский, так и зарубежный контент.

Генеральным продюсером канала «Солнце» назначен Рубен Оганесян.

Об уходе Disney из России первым сообщил Mash 2 декабря. Как стало известно изданию, канал прекратит вещание в стране с 14 декабря. Причиной тому стали антироссийские санкции и изъятие прав на показ в России мультфильмов и сериалов.

«Медиа1» — ведущая российская группа компаний, объединяющая телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце», оператора наружной рекламы Gallery и «Выбери Радио». Общий охват аудитории этих медиаактивов составляет более 100 миллионов человек в месяц.