Пресс-секретарь Киркорова прокомментировала новость о госпитализации его отца

Пресс-секретарь Киркорова опровергла новость о госпитализации его отца с пневмотораксом

Пресс-секретарь российского исполнителя Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла новость о госпитализации его отца Бедроса с пневмотораксом. Об этом она сообщила в беседе с News.ru.

«Откуда такая информация? Только приехала скорая, еще даже не везут в больницу, а уже и диагноз поставили, и больницу определили. Ну, возраст, да, есть подозрение на воспаление легких, вызвали доктора. Повезли на проверку, потому что возраст. Только выехали», — сообщила менеджер.

Супруга народного артиста России Бедроса Киркорова Людмила в разговоре с телеканалом «360» рассказала, что певец оказался в медицинском учреждении из-за проблем с поясницей.

Ранее появилась информация о том, что отец Филиппа Киркорова госпитализирован в одну из московских клиник с пневмотораксом, который характеризуется паталогическим скоплением воздуха в плевральной полости и нарушением вентиляционной функции легких.

5 декабря стало известно, что 92-летний народный артист России Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге. Актера поместили в городскую больницу для прохождения планового обследования, связанного с ранее диагностированным гипертоническим кризом.

