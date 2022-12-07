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05:51, 7 декабря 2022Мир

Россия обвинила Зеленского в игре жизнями украинцев и европейцев

Миссия России при ООН: Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев из-за атак на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Представитель России при ООН Наталья Кармазинская обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он играет жизнями украинцев и европейцев, когда дает приказы об атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — заявила сотрудник российской миссии при всемирной организации.

Дипломат отметила, что Москва сделала все от нее зависящее для безопасного проведения миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, несмотря на провокации с украинской стороны.

Ранее Наталья Кармазинская заявила о согласии России поддерживать инициативу создания зоны безопасности у ЗАЭС.

6 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заключение соглашения по безопасности вокруг ЗАЭС возможно до конца года, однако движение в этом направлении зависит не от Москвы.

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Марина Совина
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