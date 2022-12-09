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19:16, 9 декабря 2022Бывший СССР

Латвия внесла в черный список уволенного ведущего телеканала «Дождь»

Глава МВД Латвии Эклонс внес в черный список уволенного ведущего телеканала «Дождь»

Фото: Denis Kaminev / Reuters

Глава МВД Латвии Кристап Эклонс внес уволенного ведущего телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Алексея Коростелева в черный список. Об этом сообщает Delfi.lv.

Поскольку ведущий работал из Грузии и у него нет латвийской визы или вида на жительство, власти Латвии не могут привлечь его к ответственности за слова о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации, которой, как он утверждал, занимались некоторые сотрудники «Дождя». Они приняли решение запретить Коростелеву въезд в страну.

Бывший сотрудник «Дождя» имеет право обжаловать это решение в административном окружном суде.

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В Латвии началось расследование из-за высказывания Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Служба государственной безопасности республики заявила о недопустимости оказания любой помощи Российской армии, добавив, что данные действия могут классифицироваться в соответствии с уголовной статьей. Телеканал прекратил работать с Коростелевым после его слов.

8 декабря стало известно, что Эстония вслед за Литвой и Латвией с 8 декабря прекратила вещание телеканала «Дождь». 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя». В качестве причины председатель совета Ивар Аболиньш назвал «угрозу национальной безопасности страны».

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Виктория Кондратьева
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Латвия внесла в черный список уволенного ведущего телеканала «Дождь»
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