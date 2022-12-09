Венгрия обвинила ЕС в использовании всех видов шантажа

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал готовиться к «серьезным нападениям» со стороны ЕС

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал готовиться к «серьезным нападениям» со стороны Евросоюза (ЕС). Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Брюссель прибегает к практически всем возможным видам шантажа в отношении Будапешта. По словам главы МИД, Венгрия всегда подвергалась атакам, но в конечном итоге оказывалась права. Он выразил мнение, что в грядущий период также необходимо «приготовиться к будущим серьезным нападениям».

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Причина давления в политике премьер-министра страны

Это не первый раз, когда Сийярто обвиняет Евросоюз во враждебном отношении к Венгрии. В частности, он заявлял, что звучащие в адрес властей Венгрии обвинения в коррупции необоснованны. Глава венгерского МИД также убежден, что Европарламент ненавидит правительство страны, которое выступает против либерального мейнстрима. «Сейчас в Брюсселе есть политические замечания против Венгрии, потому что здесь уже 12 лет у власти консервативное, христианско-демократическое правительство», — заявлял он.

Ранее венгерский журналист, член клуба «Валдай» Габор Штир предположил, что Евросоюз давит на Будапешт из-за излишне независимой политики премьер-министра страны Виктора Орбана, которая является чрезмерно суверенной и нелиберальной для ЕС. «Виктор Орбан — бельмо на глазу Запада, и он хотел бы видеть во главе венгерского правительства другого премьер-министра. Поэтому, используя в качестве предлога проблемы с верховенством закона и коррупцию, Брюссель оказывает давление на Будапешт», — пояснил Штир. Журналист также добавил, что еще одной причиной недовольства Брюсселя служит отношение Орбана к России, которое основано на «реальной политике и прагматизме».

Союзник России в Европе

Венгрия является самым лояльным по отношению к России членом Евросоюза, а в вопросе поставок нефти в регион выступала в качестве союзника. Благодаря ее усилиям поставки по нефтепроводу «Дружба» были выведены из-под нефтяного эмбарго. Сийярто подчеркивал, что Будапешт последовательно блокировал наиболее масштабные решения и добился для себя исключений.

Ранее премьер-министр Венгрии указал, что санкции ЕС против России способны привести к войне. Он призвал участников конфликта на Украине возобновить переговоры. Орбан также указал на тот факт, что санкционная политика Евросоюза в отношении России не оправдала возложенных на нее надежд. «Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — заметил политик.