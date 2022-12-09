A Bola: Криштиану Роналду останется в запасе сборной Португалии на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду останется в запасе команды на матч 1/4 финала чемпионата мира 2022 в Катаре. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, в стартовом составе встречи против Марокко появится форвард Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик в матче против швейцарцев.

8 декабря появилась информация о том, что Роналду хотел уехать с чемпионата мира из-за того, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не выпустил его в стартовом составе матча 1/8 финала со Швейцарией. В результате футболист остался в расположении команды. В Португальской футбольной федерации опровергли информацию об угрозах со стороны нападающего.

Сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Роналду появился на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

В четвертьфинале Португалия встретится с командой Марокко. Матч пройдет 10 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.