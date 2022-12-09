В МИД заявили о попытке США склонить российских дипломатов к предательству

Антонов: в США угрожают российским дипломатам и пытаются склонить их к предательству

В адрес сотрудников российской дипмиссии в США продолжают поступать угрозы и не прекращаются попытки склонить их к предательству родины. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряженная. (…) Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону "демократической Америки". Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам», — рассказал дипломат

Ранее Антонов сообщил, что США в начале января покинет большая группа российских дипломатов. «Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Первого января от нас уезжает еще 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны госдепа», — отметил посол.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что США продолжают усиливать конфронтацию в рамках отношений с Россией, и в ближайшем будущем рассчитывать на здравомыслие американских политических элит не приходится. Дипломат констатировал, что конфронтационный курс США приобретает все более острый характер, ведь администрация президента страны Джо Байдена намерена затягивать конфликт на Украине, рассматривая его как этап гибридной войны с Россией.

