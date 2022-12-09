Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:55, 9 декабря 2022Мир

В МИД заявили о попытке США склонить российских дипломатов к предательству

Антонов: в США угрожают российским дипломатам и пытаются склонить их к предательству

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В адрес сотрудников российской дипмиссии в США продолжают поступать угрозы и не прекращаются попытки склонить их к предательству родины. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряженная. (…) Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону "демократической Америки". Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам», — рассказал дипломат

Ранее Антонов сообщил, что США в начале января покинет большая группа российских дипломатов. «Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Первого января от нас уезжает еще 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны госдепа», — отметил посол.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что США продолжают усиливать конфронтацию в рамках отношений с Россией, и в ближайшем будущем рассчитывать на здравомыслие американских политических элит не приходится. Дипломат констатировал, что конфронтационный курс США приобретает все более острый характер, ведь администрация президента страны Джо Байдена намерена затягивать конфликт на Украине, рассматривая его как этап гибридной войны с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Бывший «ангел» Victoria's Secret избавилась от пентхауса в США
В МИД заявили о попытке США склонить российских дипломатов к предательству
Принц Гарри запретил Меган Маркл быть милой и улыбаться
Запашный раскрыл последствия нападения тигра
Двоих росгвардейцев осудят за хищение более четырех миллионов рублей
Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью
Сборная Хорватии стала первым полуфиналистом чемпионата мира
Известный комик купил дом с кинотеатром
Группа российских дипломатов покинет США в начале января
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.