Тренер сборной Португалии сделал заявление о положении Роналду в команде

Тренер сборной Португалии Сантуш попросил оставить футболиста Криштиану Роналду в покое

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сделал заявление о положении нападающего Криштиану Роналду в команде. Его слова приводит «Би-би-си».

Специалист заявил, что футболист не говорил о желании покинуть расположение команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за непопадания в основной состав. «Думаю, пора оставить Роналду в покое. Нам пора прекратить этот разговор, прекратить полемику», — попросил он.

8 декабря появилась информация о том, что Роналду хотел уехать с чемпионата мира из-за того, что Сантуш не выпустил его в стартовом составе матча 1/8 финала со Швейцарией. В результате футболист остался в расположении команды. Днем позднее A Bola сообщила, что Роналду останется в запасе на матч 1/4 финала против Марокко.

Сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Роналду появился на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

В четвертьфинале Португалия встретится с командой Марокко. Матч пройдет 10 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.