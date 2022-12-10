Игрок сборной Португалии раскритиковал судью после вылета с чемпионата мира

Защитник сборной Португалии Пепе раскритиковал судейство в матче против Марокко

Защитник сборной Португалии по футболу Пепе раскритиковал судейство в матче против Марокко после вылета команды с чемпионата мира. Его слова приводит Record.

«90 минут сборная Марокко хотела остановить нашу игру фолами. Судья не давал желтые, не обращал внимания. Думаю, на Бруно был пенальти», — сказал Пепе. Он добавил, что у португальцев было все, чтобы стать чемпионами мира, но им не дали сыграть второй тайм. Пепе отметил, что нельзя было назначать на эту встречу аргентинского арбитра Факундо Тельо, и заявил, что Аргентина вероятнее всего выиграет турнир.

Ранее в субботу, 10 декабря, Португалия проиграла Марокко в четвертьфинале турнира со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Капитан португальской национальной команды Криштиану Роналду покинул поле в слезах.

9 декабря сборная Аргентины в серии пенальти (4:3) обыграла команду Нидерландов. 13 декабря в полуфинале аргентинцы встретятся с хорватскими футболистами.