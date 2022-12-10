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23:26, 10 декабря 2022Спорт

Португальский футболист отыграл матч против Марокко с переломом руки

Защитник сборной Португалии Пепе доиграл матч против Марокко с переломом руки
Пепе

Пепе. Фото: Molly Darlington / Reuters

Защитник сборной Португалии Пепе доигрывал матч против Марокко в четвертьфинале чемпионате мира с травмой руки. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Португалии.

39-летний футболист получил перелом локтя по ходу встречи, однако не был заменен. Пепе вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. После игры он прошел медицинское обследование в Дохе, которое подтвердило подозрения на перелом.

Ранее Пепе раскритиковал судейство в матче с Марокко после вылета Португалии с чемпионата мира. «90 минут сборная Марокко хотела остановить нашу игру фолами. Судья не давал желтые, не обращал внимания», — заявил футболист. Он добавил, что у португальцев было все, чтобы стать чемпионами мира, но им не дали сыграть второй тайм.

В четвертьфинале турнира Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Капитан португальской национальной команды Криштиану Роналду покинул поле в слезах сразу после финального свистка.

Ксения Курашкина
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